Вето президента на закон о ВККС свидетельствует о непрофессионализме и бессистемности власти, заявили в "Голосе"

Вето президента на законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) является результатом "бессистемной, непрофессиональной работы власти", убежден народный депутат фракции "Голос" Олег Макаров.

"Еще осенью Верховная Рада направила законопроект №3711, поданный президентом, на повторное первое чтение за его несовершенство. Команда президента, депутаты монобольшинства зарегистрировали №3711-д, содержащий те же недостатки. Ко второму чтению юридическая команда президента в качестве поправок из депутатов своей фракции подала фактически новую, уже третью редакцию этого законопроекта, которая после жарких дискуссий и доработки в комитете была принята", - цитирует Макарова пресс-служба партии.

В процессе принятия законопроекта во втором чтении в сессионном зале была допущена противоречивость некоторых статей между собой. После этого последовало вето президента с очередными предложениями к тексту законопроекта.

"Это все, что нужно знать о серьезности подхода юридической команды президента к тому, что они называют "судебной реформой", - убежден депутат.

Партия "Голос" заявила о необходимости "реальной судебной реформы", потребовав обновления Высшего совета правосудия и ВККС.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Закон был направлен на подпись президенту 5 июля, а 8 июля он возвращен в парламент с предложениями главы государства. В этот же день законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.