Партия "За будущее" отзывает своего представителя из ВСК по расследованию нарушений суверенитета Украины

Партия "За будущее" отзывает народного депутата Игоря Гузя из состава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

"Решение принято после соответствующих политических консультаций и связано с участием в составе ВСК на должности заместителя председателя комиссии народного депутата, члена депутатской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина”, - говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте политической силы.

В заявлении отмечается, что партия считает недопустимым участие в составе комиссии с получением доступа к государственной тайне человека, который во время Революции достоинства был членом команды сбежавшего президента Виктора Януковича, осужденного в Украине за государственную измену.

"Ни партия, ни участник Революции достоинства народный депутат Игорь Гузь не видят возможности сотрудничества в рамках ВСК с Кузьминым. Партия "За будущее" убеждена, что он должен быть исключен из состава комиссии", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к руководству фракции ОПЗЖ заменить своего представителя Кузьмина в ВСК, однако он участвовал на первом заседании ВСК, где приступили к рассмотрению "дела вагнеровцев".

Ранее своих представителей из ВСК также отозвали фракции "Батькивщина" и "Голос", а фракция "Европейская солидарность" не предоставила кандидатуру в комиссию.