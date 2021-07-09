Политика

10:50 09.07.2021

Партия "За будущее" отзывает своего представителя из ВСК по расследованию нарушений суверенитета Украины

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Партия "За будущее" отзывает народного депутата Игоря Гузя из состава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

"Решение принято после соответствующих политических консультаций и связано с участием в составе ВСК на должности заместителя председателя комиссии народного депутата, члена депутатской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина”, - говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте политической силы.

В заявлении отмечается, что партия считает недопустимым участие в составе комиссии с получением доступа к государственной тайне человека, который во время Революции достоинства был членом команды сбежавшего президента Виктора Януковича, осужденного в Украине за государственную измену.

"Ни партия, ни участник Революции достоинства народный депутат Игорь Гузь не видят возможности сотрудничества в рамках ВСК с Кузьминым. Партия "За будущее" убеждена, что он должен быть исключен из состава комиссии", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к руководству фракции ОПЗЖ заменить своего представителя Кузьмина в ВСК, однако он участвовал на первом заседании ВСК, где приступили к рассмотрению "дела вагнеровцев".

Ранее своих представителей из ВСК также отозвали фракции "Батькивщина" и "Голос", а фракция "Европейская солидарность" не предоставила кандидатуру в комиссию.

Теги: #за_будущее #рада #вск
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