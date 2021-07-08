Политика

14:20 08.07.2021

Кира Рудик открыла партийную ячейку "Голоса" в Запорожье

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Кира Рудик открыла партийную ячейку "Голоса" в Запорожье

Лидер партии "Голос" Кира Рудик открыла ячейку политической силы в Запорожье, сообщает пресс-служба партии.

"Мы стремимся сделать Украину современной, технологически и экономически развитой страной. Мы знаем, что для этого нужно делать прямо сейчас. Мы знаем, что много вызовов, стоящих перед Запорожьем, можно решить и на национальном, и на местном уровнях", - отметила Рудик.

При этом она выделила основные проблемы Запорожья: экология, медицина, качество местных дорог, слабое развитие туризма, низкая инвестиционная привлекательность города и безработица.

На открытии партийной ячейки политик также подчеркнула, что работа партии строится вокруг предвыборной программы и "Голос" за два года выполнил 43% своих обещаний.

Теги: #голос #запорожье
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