Политика

08:10 08.07.2021

В партии "За будущее" заявили об отзыве нардепа Гузя из ВСК до момента исключения нардепа Кузьмина

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В политической партии "За будущее" заявили об отзыве народного депутата Игоря Гузя из временно следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти до момента исключения из нее нардепа "Оппозиционной партии – За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина, сказано в заявлении политсилы.

"Народный депутат, член депутатской группы "Партия "За Будущее" Игорь Гузь не будет работать в ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, пока из нее не будет исключен народный депутат, член фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин", - говорится в тексте заявления, опубликованного на странице политсилы в фейсбуке в четверг утром.

Как отмечается, избиратели и партийцы считают недопустимой работу в составе этой ВСК члена команды экс-президента Виктора Януковича, осужденного в Украине за государственную измену. "Также недопустим доступ Кузьмина к гостайне в рамках компетенции комиссии", - подчеркнули в партии.

Теги: #гузь #политсила #украина #вск #отзыв
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