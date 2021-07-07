Парламент Швеции вновь избрал Левена премьером

Парламент Швеции в среду проголосовал за то, чтобы Стефан Левен сформировал новое правительство, сообщает шведское издание The Local.

Левен получил 117 голосов в поддержку, 58 человек воздержались.

При этом, всего в парламенте 349 депутатов, но, согласно законодательству, для того чтобы премьер мог сформировать правительство, необходимо, чтобы против него не проголосовало большинство.

Голоса в поддержку Левена отдали члены его Социал-демократической партии, а также Партия зеленых и один независимый законодатель.

Левен заявил, что теперь сформирует двухпартийный кабинет министров, в который, помимо социал-демократов, войдут также "зеленые". Обе партии участвовали и в предыдущей коалиции.

Вотум недоверия парламент вынес правительству Левена 21 июня. Депутаты пошли на такой шаг из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах. После этого у Левена была неделя на то, чтобы решить, уйти в отставку или объявить внеочередные выборы. Он решил уйти в отставку.

Левен занимал пост премьер-министра Швеции с 2014 года. 18 января 2019 года после четырех месяцев правительственного кризиса Левен был избран на новый срок до 2022 года. Речь шла о правительстве меньшинства, состоявшего из социал-демократов и членов Партии зеленых.

Следующие выборы в Швеции намечены на сентябрь 2022 года.