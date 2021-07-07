Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс сближения Украины и Европейского Союза должен быть двухсторонним.

"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двухсторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз", - заявил Зеленский, выступая на вступительной сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Он поблагодарил Литву за то, что она стала первым государством ЕС, признавшим европейскую перспективу Украины в двухсторонней декларации в марте этого года.

Зеленский также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, которые также официально подтвердили готовность поддержать Украину, как только Украина подаст заявку на членство".

"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов деклараций. Но я убежден, что тех, то поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС-Россия давайте лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - сказал он.