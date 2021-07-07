Политика

10:40 07.07.2021

Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

1 мин читать
Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс сближения Украины и Европейского Союза должен быть двухсторонним.

"Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двухсторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз", - заявил Зеленский, выступая на вступительной сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Он поблагодарил Литву за то, что она стала первым государством ЕС, признавшим европейскую перспективу Украины в двухсторонней декларации в марте этого года.

Зеленский также отметил, что "есть еще ряд государств ЕС, которые также официально подтвердили готовность поддержать Украину, как только Украина подаст заявку на членство".

"С несколькими странами мы завершаем согласование текстов деклараций. Но я убежден, что тех, то поддерживает Украину, намного больше. И именно в этом, на мой взгляд, Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС-Россия давайте лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", - сказал он.

Теги: #ес #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 07.07.2021
Зеленский ждет от встречи с Байденом конкретики по сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и экономики

Зеленский ждет от встречи с Байденом конкретики по сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и экономики

11:12 07.07.2021
Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

11:02 07.07.2021
Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

10:43 07.07.2021
Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение одного из ЧЕ по баскетболу

Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение одного из ЧЕ по баскетболу

10:27 07.07.2021
Президент Литвы: необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС и НАТО

Президент Литвы: необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС и НАТО

10:26 07.07.2021
Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

09:30 07.07.2021
Встреча президентов Украины и Литвы проходит в Вильнюсе

Встреча президентов Украины и Литвы проходит в Вильнюсе

20:05 06.07.2021
ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании – посольство США

19:12 06.07.2021
ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

18:29 06.07.2021
Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

Данилов: Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины

"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

Зеленский ожидает от визита в США максимальной содержательности и результативности

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

Зеленский обсудил с президентами Литвы и Евросовета концентрацию российских войск у границ Украины

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

ВСК по действиям чиновников против суверенитета Украины приглашает Порошенко на заседание "по делу вагнеровцев" 16 июля

Данилов: Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины

"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

"Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" – замглавы МИД Боднар

Украина надеется на сохранение жестких санкций против РФ и непризнание ПАСЕ выборов в Госдуму на оккупированных территориях - Кондратюк

Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии США - WSJ

Зеленскому не доверяют более половины украинцев - социсследование "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА