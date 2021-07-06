Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко готов прийти на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, если в предмет ее деятельности будет включен вопрос срыва спецоперации по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер", сообщается на сайте политсилы.

"Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – "Слуга народа" и ОПЗЖ. У них есть в своем распоряжении правоохранительные органы. На сегодня позиция правоохранительных органов была высказана: ни СБУ, ни Офис генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", - сказал Порошенко во время поездки Славянск Донецкой области.

По его словам, политсила выдвинула предложение: либо создать отдельную ВСК, или включить в предмету ведения существующей вопрос "вагнеровцев", чтобы защитить украинских разведчиков, будут давать показания, в том числе и секретные, от преследования.

"Мы проголосуем за дополнение к предмету ведения любой следственной комиссии, включив туда дело "Вагнера". Мы предоставим своих представителей, и я хочу поблагодарить и "Голос", и "Батькивщину" за совместную объединенную позицию в этом вопросе", - сказал Порошенко и предложил сделать это первым вопросом повестки дня следующего заседания Верховной Рады.

Он подчеркнул, что в бытность главой государства и Верховным главнокомандующим дал санкцию на проведение этой спецоперации. Поэтому Порошенко считает, что его участие в заседании комиссии будет на порядок эффективнее, если одновременно туда прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.

"Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я - пятый президент - согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии", - резюмировал Порошенко.