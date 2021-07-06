Политика

18:29 06.07.2021

Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

1 мин читать
Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель во время встречи в Вильнюсе обсудили подготовку к саммиту "Украина – ЕС", запланированного на 12 октября.

"Во время встречи лидеры обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммиту "Украина – ЕС", который состоится в Киеве 12 октября 2021 года. Президент Украины поблагодарил за принятие Советом ЕС проекта Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время", - сообщает Офис президента Украины.

Также собеседники уделили внимание инициативе "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова.

Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили Соглашения об ассоциации.

"Глава Украинского государства и президент Европейского совета согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский 6-7 июля находится в Литве с рабочим визитом.

Теги: #ес #зеленский #мишель #саммит #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 06.07.2021
ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

18:10 06.07.2021
Зеленский обсудил с президентами Литвы и Евросовета концентрацию российских войск у границ Украины

Зеленский обсудил с президентами Литвы и Евросовета концентрацию российских войск у границ Украины

17:29 06.07.2021
ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

12:59 06.07.2021
На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

12:00 06.07.2021
Украина надеется на сохранение жестких санкций против РФ и непризнание ПАСЕ выборов в Госдуму на оккупированных территориях - Кондратюк

Украина надеется на сохранение жестких санкций против РФ и непризнание ПАСЕ выборов в Госдуму на оккупированных территориях - Кондратюк

10:49 06.07.2021
Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры

08:42 06.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 73 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 73 тыс. человек

08:30 06.07.2021
Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях Украины

08:18 06.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 541 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 1086 человек, 20 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 541 новый случай заболевания Covid-19, выздоровели 1086 человек, 20 летальных случаев

07:40 06.07.2021
Российские наемники с начала суток не совершали обстрелов позиции украинских военных

Российские наемники с начала суток не совершали обстрелов позиции украинских военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

Данилов: Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины

"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

Зеленский ожидает от визита в США максимальной содержательности и результативности

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСК по действиям чиновников против суверенитета Украины приглашает Порошенко на заседание "по делу вагнеровцев" 16 июля

Данилов: Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины

"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

"Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" – замглавы МИД Боднар

Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии США - WSJ

Зеленскому не доверяют более половины украинцев - социсследование "Рейтинга"

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" - социсследование "Рейтинга"

За Зеленского готовы проголосовать 29% украинцев, за Порошенко 13,4% - социсследование "Рейтинга"

Депутаты предложили Зеленскому вернуть звания Героев Украины Бандере и Шухевичу

Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА