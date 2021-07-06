Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту "Украина-ЕС" в октябре и работу формата "Ассоциированное трио"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель во время встречи в Вильнюсе обсудили подготовку к саммиту "Украина – ЕС", запланированного на 12 октября.

"Во время встречи лидеры обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммиту "Украина – ЕС", который состоится в Киеве 12 октября 2021 года. Президент Украины поблагодарил за принятие Советом ЕС проекта Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС и выразил надежду, что Соглашение будет подписано и начнет применяться в ближайшее время", - сообщает Офис президента Украины.

Также собеседники уделили внимание инициативе "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова.

Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили Соглашения об ассоциации.

"Глава Украинского государства и президент Европейского совета согласовали график дальнейших контактов до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский 6-7 июля находится в Литве с рабочим визитом.