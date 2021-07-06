Политика

18:10 06.07.2021

Зеленский обсудил с президентами Литвы и Евросовета концентрацию российских войск у границ Украины

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Зеленский обсудил с президентами Литвы и Евросовета концентрацию российских войск у границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства во вторник, во время трехсторонних переговоров в Вильнюсе Зеленский поблагодарил Литве и руководству ЕС за позицию о неприемлемости возобновления диалога ЕС-РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии РФ против Украины.

Стороны обменялись мнениями о важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержке этой цели со стороны Евросоюза и государств-членов ЕС.

Президент Украины также проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве.

Зеленский 6-7 июля находится в Литве с рабочим визитом.

Теги: #зеленский #евросовет #мишель
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