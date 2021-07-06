Политика

17:29 06.07.2021

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

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ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной, поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной", - написал Мишель на своей странице в Twitter по результатам встречи с Зеленским в Вильнюсе.

Как сообщалось, Зеленский находится с визитом Литовскую Республику для участия в 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Во время визита запланировано проведение переговоров Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Согласно расписанию Мишеля на сайте Евросовета, встреча была запланирована на 14:00 по местному времени. Встреча прошла в 15:00.

 

Теги: #ес #зеленский #мишель
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