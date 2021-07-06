Политика

16:04 06.07.2021

ВСК по действиям чиновников против суверенитета Украины приглашает Порошенко на заседание "по делу вагнеровцев" 16 июля

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ВСК по действиям чиновников против суверенитета Украины приглашает Порошенко на заседание "по делу вагнеровцев" 16 июля

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины заслушает на заседании по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко (фракция "Европейская солидарность"), заявлявшего, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер".

Такое решение было принято на организационном заседании ВСК во вторник в Киеве.

Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию вагнеровцев, а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК.

Глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") сообщила, что следующее заседание комиссии состоится 16 июля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно утвержденному плану работы, темой вагнеровцев ВСК будет заниматься в июле-августе.

В сентябре-октябре ВСК проверит факты, обнародованные в СМИ о возможном способствовании государству-агрессору (Российской Федерации – ИФ) в противоправной деятельности, подрывающей основы национальной безопасности Украины со стороны представителей органов госвласти Украины и других лиц, участвовавших в переговорах с представителями государства-агрессора и террористических организаций ОРДЛО.

В планах комиссии на ноябрь-декабрь - изучение вопросов, связанных с составлением и выполнением минских договоренностей, меморандумом о выполнении положений протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы о мирном урегулировании ситуации на Востоке Украины, а также комплексом мероприятий по реализации Минского протокола 11-12 февраля 2015 года и событиям "Дебальцевского котла" (февраль 2015 года).

Теги: #порошенко #рада #вск #вагнеровцы
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