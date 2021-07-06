"Ассоциативное трио" будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" – замглавы МИД Боднар

Формат "Ассоциативное трио" (Украина, Грузия, Молдова) может стать драйвером изменений политики "Восточного партнерства" относительно партнеров, считает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Возникла очень живая и правильная проактивная инициатива касательно Ассоциативного трио. И в принципе эта инициатива показывает уровень амбициозности стран-членов "Восточного партнерства". Мы не ломаем эту систему, а просто требуем дифференцированного подхода в зависимости от амбиций каждой страны-члена. В принципе, у нас есть позитивное восприятие Европейского Союза, и надеемся, что именно ассоциативное трио будет драйвером изменений политики "Восточного партнерства" относительно партнеров. Мы уже недавно увидели определенные предложения Европейской комиссии относительно обновления политики соседства и в том числе "Восточного партнерства". Сейчас мы это анализируем", – сказал Боднар на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве во вторник.

При этом он подчеркнул, что Украине важно, чтобы этот принцип дифференциации нашел сове формальное отображение, чтобы была определена "четкая цель этого "Восточного партнерства", и чтобы был предусмотрен инструментарий для реализации этих амбиций".