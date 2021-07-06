Украина надеется на сохранение жестких санкций против РФ и непризнание ПАСЕ выборов в Госдуму на оккупированных территориях - Кондратюк

Украина надеется на сохранение жесткого санкционного режима против РФ, поскольку в настоящее время это наиболее эффективное средство сдерживания российской агрессии против Украины, заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на встрече с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Альфредом Хэер и Биргиром Тораринссон.

При этом Кондратюк подчеркнула принципиальную важность того, чтобы выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины не признавались международным сообществом и ПАСЕ, и поблагодарила за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в международно признанных границах.

"Категорически нельзя допустить, чтобы в состав российской делегации в ПАСЕ попали незаконно избранные на оккупированных украинских территориях депутаты Госдумы. Украина надеется на сохранение жесткого санкционного режима против РФ. На сегодня - это наиболее эффективное средство сдерживания российской агрессии против Украины. И мы также рассчитываем на дальнейшую поддержку ПАСЕ в отстаивании территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула вице-спикер, сообщает информуправление аппарата Рады.

По ее убеждению, Россия понимает только язык силы и санкций, а без прекращения российской агрессии и деоккупации территории Украины невозможно восстановить безопасность и уважение к верховенству права в Европе.

Она также подчеркнула, что Украина со своей стороны прилагает усилия для укрепления Совета Европы как с точки зрения поддержания авторитета этого института, так и поддержки ее финансовой состоятельности.,

В то же время Кондратюк напомнила нашим европейским коллегам, что решение ПАСЕ восстановить права российской парламентской делегации в Ассамблее является неприемлемым для Украины. "Для нас оно стало ударом прямо в сердце и также определенным свидетельством нивелирования международного права", - подчеркнула она.

Кондратюк выразила надежду, что мониторинговая миссия ПАСЕ обратит особое внимание и отобразит в своем докладе грубые нарушения оккупационными российской администрацией прав человека на временно оккупированных территориях Украины - в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.