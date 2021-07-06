Политика

11:19 06.07.2021

Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии США - WSJ

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Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии США - WSJ

Администрация американского президента Джо Байдена намерена к концу лета завершить пересмотр санкционной политики США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с сутью дела.

По данным собеседников WSJ, стратегия Байдена рассчитана на то, чтобы отойти от масштабных кампаний по оказанию давления, избегать стороннего экономического ущерба, а также на совместные действия с союзниками.

В частности, администрация Байдена рассчитывает на сотрудничество с союзниками в том, что касается санкций в отношении Китая, России и Беларуси.

"Пересмотр этой политики указывает на жесткий отход от позиции администрации Трампа, которая вводила санкции в качестве инструмента внешней политики чаще, чем любая другая прежняя администрация, в попытке оказать экономическое давление на противника - под прицелом оказывались самые разнообразные сектора экономик Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы", - отмечает WSJ.

"В то же время давление со стороны США не привело к значительному изменению поведения противников, что вызвало вопросы относительно ценности санкций как отдельно взятого инструмента", - подчеркивает издание.

По мнению администрации Байдена, продолжает WSJ, использование санкций должно быть частью более широких дипломатических усилий, в том числе с учетом сотрудничества с союзниками и использования других форм убеждения для достижения внешнеполитических целей.

"Элементы новой стратегии просматриваются в серии действий, в том числе в запланированном ослаблении экономических санкций в отношении Ирана", - пишет издание.

"Представители администрации Трампа заявляют, что администрация Байдена разбазаривает дипломатические рычаги, выстроенные в прежние четыре года, и особенно это касается ядерной программы Ирана. Эти чиновники выражают обеспокоенность тем, что ставка на международный консенсус и ожидание союзников потребуют политических компромиссов, что может подорвать национальную безопасность США ", - отмечает WSJ.

Теги: #сша #санкции
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