Заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы не отвечают действительности – Кулеба

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, которого США, ЕС не признают законно избранным, о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Он добавил, что по его информации, граница работает.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он на торжественном собрании в честь Дня Независимости.