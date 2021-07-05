Зеленский ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны.

"Утверждение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что мы будем иметь возможность утвердить такой весомый документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины к уже 30-летию нашей независимости", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".