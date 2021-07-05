Политика

12:01 05.07.2021

Зеленский ожидает от визита в США максимальной содержательности и результативности

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Зеленский ожидает от визита в США максимальной содержательности и результативности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной подготовке к встрече с президентом США Джозефом Байденом для того, чтобы визит в США стал максимально содержательным и результативным.

"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве.

Теги: #сша #зеленский
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