Политика

17:39 04.07.2021

Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Международная политика"

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Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Международная политика"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 июля, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", который будет проходить в столице три дня.

"Основными темами мероприятия станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность. Кроме того, на форуме будут обсуждаться вопросы поддержки украинского бизнеса на внешних рынках как приоритет внешней политики, энергетической дипломатии, а также развитие логистических возможностей Украины и вероятные общие транспортные и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

В мероприятии примут участие представители Офиса президента, Министерства иностранных дел Украины и других ведомств, народные депутаты, представители Европейского Союза, международные партнеры и эксперты.

Теги: #украина_30 #зеленский #форум
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