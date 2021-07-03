Благодаря "Крымской платформе" жители Крыма смогут вернуть собственные права - Кулеба

Благодаря проекту "Крымская платформа" жители Крыма смогут вернуть собственные права, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, от доступа к образованию до свободы вероисповедания. А также позволить им использовать международные банковские системы, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовым режимом, выбирать свой телеканал или свое правительство", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер в субботу.

Как сообщалось, "Крымская платформа" - это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция. Польша и т.д.