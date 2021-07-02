Политика

21:07 02.07.2021

Германия намерена способствовать продлению договора о газовом транзите через Украину

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Германия намерена способствовать продлению договора о газовом транзите через Украину

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет добиваться продления договора о газовом транзите через Украину.

"Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией был бы продлен", - заявил Шольц в пятницу в интервью Bloomberg TV.

Согласно позиции ФРГ, газопровод "Северный поток 2", который идет по дну Балтийского моря, должен быть достроен, но газовый транзит через Украину должен быть при этом сохранен.

По словам Шольца, Германия видит свою ответственность за обеспечение транзита через Украину в будущем и не только на два или три года, но на будущие десятилетия.

Действующий договор, по словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года.

Теги: #газ #украина #транзит #германия
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