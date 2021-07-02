Политика

19:06 02.07.2021

В "Евросолидарности" назвали дело против Павловского атакой власти против боевых генералов

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В "Евросолидарности" назвали дело против Павловского атакой власти против боевых генералов

Дело в отношении экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского является очередной атакой со стороны власти на боевых генералов, участников войны против российской агрессии, заявили народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" на заседании Печерского районного суда Киева.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" в пятницу, они считают, что власть создает информационную "дымовую завесу" для отвлечения внимания от дела "вагнеровцев" и масштабных хищений и коррупции в команде президента Украины Владимира Зеленского.

"Задача очень простая - организовать давление на украинских воинов, на украинскую оборонную промышленность. Они не говорят, что катера, о которых сегодня шла речь, боевые катера стоили более чем в 2,5 раза дешевле любого иностранного аналога. Я напомню - может кто-то забыл - что в 2014 году действовало эмбарго на поставки военной продукции в Украине. Нам этого не продавали… Это единственное предприятие, которое такие катера для украинской армии и флота могло создать и создало. И сегодня они хотят уничтожить единственное предприятие в Украине, которое может делать десантно-штурмовые катера. Вот это настоящая цель", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов.

В свою очередь, народный депутат Владимир Арьев также напомнил о развалившемся деле о закупке якобы некачественных бронежилетов. "Совершенно не хотят расследовать дела по закупкам в Чехии по вдвое большей цене некондиционных снарядов для "Рапиры", не хотят расследовать закупку для Министерства обороны автомобилей "Казак" в 2020 году тоже по боле высоким ценам, чем закупались в предыдущие годы… Ни прокуратура, ни ГБР сегодня не хотят даже смотреть в эту сторону. Сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений, хищения и клептомании команды Зеленского, которая сегодня есть в Минобороны, происходит такой судебно-правовой фарс. Он длится с 2019 года", - отметил он.

Народный депутат Ростислав Павленко назвал происходящее "дымовой завесой" и отвлечением внимания общества от дела "вагнеривцев". "И для того, чтобы отвлечь внимание от международного расследования, мы видим плохой сериал, который предлагается украинскому обществу в течение июля", - сказал он.

Общественный деятель Юрий Бирюков назвал дело против Павловского продолжением "сериала" о преследованиях украинских генералов.

"Краткая хронология предыдущих серий. Генерала Павловского обвинили в закупке топлива по завышенным ценам. Выяснилось, что НАБУ закупало топливо еще дороже, как и все другие силовики. Дело умерло. Генерала Шевчука обвинили в закупке некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Марченко обвинили в приеме некачественных бронежилетов. Выяснилось, что бронежилеты в порядке (и они и сейчас в ВСУ, никто не отзывал). Дело умерло. Генерала Мельника обвинили в закупке некачественных танковых двигателей. Выяснилось, что двигатели качественные, за исключением 4-х штук, которые задолго до этих всех дел были дефектированы военпредами и на завод был подан иск. Дело умерло… Хлеба нет, но будут зрелища", - написал в Бирюков в Facebook

Теги: #павловский #суд #евросолидарность
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