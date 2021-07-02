В "Слуге народа" не исключают президентского вето законопроекта о возобновлении работы ВККС из-за конфликта поправок

Президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) в связи с конфликтом принятых поправок, считает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Очевидно, что может быть даже возврат к закононопроекту № 3711-д, потому как всё-таки есть конфликт правок. Посмотрим, каким будет решение президента... Я не исключаю, что придётся даже президенту вето накладывать, чтобы мы переуточнили эту норму, чтобы не было никаких коллизий", - сказала Кравчук в комментарии журналистам в пятницу.

Как сообщалось, 29 июня Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Согласно закону, ВККС состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному - от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.