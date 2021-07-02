Тимошенко призвала украинцев не продавать земельные паи

Лидер политической партии "Батькивщина" и народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко призвала украинцев не спешить с продажей земельных паёв, поскольку команда политсилы вместе с украинскими аграриями продолжает бороться против продажи сельскохозяйственных земель, сообщает пресс-служба "Батькивщины" пятницу.

По словам Тимошенко, борьба за защиту украинской земли будет продолжаться даже несмотря на то, что власти заблокировали рассмотрение дела о неконституционности "земельного" закона Конституционным судом, а представители "слуг народа" в ЦИК отказали в проведении референдума по этому вопросу.

"Блокируя заседание Конституционного суда, власть сорвала рассмотрение дела о неконституционности закона о распродаже сельскохозяйственной земли. В проведении "земельного" референдума инициативной группе, в которую входят 11 тысяч украинцев, отказала не Центральная избирательная комиссия, а лишь часть ЦИК, делегированная партией "Слуга народа", - заявила по этому поводу Тимошенко.

По ее убеждению, не народ Украины должен инициировать референдум по земле, а президент, правительство и монобольшинство, которые приняли решение о распродаже черноземов, не спросив мнение народа.

"Сейчас во многих областях Украины по собственной инициативе собираются фермеры и направляют президенту обращение с призывом немедленно приостановить этот закон, организовать максимально широкое, открытое, равное обсуждение, а также они просят не принимать никакого решения по земле и вынести его на всеукраинский референдум", - сообщила Тимошенко.

Также она отметила, что команда "Батькивщины" помогает громадам мобилизовать силы, чтобы сопротивляться возможным преступлениям с землей.

"Сейчас все партии, которые понимают, что против страны совершается масштабное преступление в отношении распродажи земли, мобилизуют громады, чтобы они взяли под контроль "земельный" вопрос и не давали возможности забирать землю, в том числе добывать полезные ископаемые, которые по Конституции принадлежат народу", - резюмировала лидер "Батькивщины".

Она также призвала украинцев защищать свои права и ни в коем случае не продавать свои земельные паи.

"Пока мы не остановим эту аферу, очень прошу - ни в коем случае не продавайте свои паи. Держите их, защищая Украину и украинскую землю", - отметила Тимошенко.