Политика

11:35 02.07.2021

Тимошенко призвала украинцев не продавать земельные паи

2 мин читать
Тимошенко призвала украинцев не продавать земельные паи

Лидер политической партии "Батькивщина" и народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко призвала украинцев не спешить с продажей земельных паёв, поскольку команда политсилы вместе с украинскими аграриями продолжает бороться против продажи сельскохозяйственных земель, сообщает пресс-служба "Батькивщины" пятницу.

По словам Тимошенко, борьба за защиту украинской земли будет продолжаться даже несмотря на то, что власти заблокировали рассмотрение дела о неконституционности "земельного" закона Конституционным судом, а представители "слуг народа" в ЦИК отказали в проведении референдума по этому вопросу.

"Блокируя заседание Конституционного суда, власть сорвала рассмотрение дела о неконституционности закона о распродаже сельскохозяйственной земли. В проведении "земельного" референдума инициативной группе, в которую входят 11 тысяч украинцев, отказала не Центральная избирательная комиссия, а лишь часть ЦИК, делегированная партией "Слуга народа", - заявила по этому поводу Тимошенко.

По ее убеждению, не народ Украины должен инициировать референдум по земле, а президент, правительство и монобольшинство, которые приняли решение о распродаже черноземов, не спросив мнение народа.

"Сейчас во многих областях Украины по собственной инициативе собираются фермеры и направляют президенту обращение с призывом немедленно приостановить этот закон, организовать максимально широкое, открытое, равное обсуждение, а также они просят не принимать никакого решения по земле и вынести его на всеукраинский референдум", - сообщила Тимошенко.

Также она отметила, что команда "Батькивщины" помогает громадам мобилизовать силы, чтобы сопротивляться возможным преступлениям с землей.

"Сейчас все партии, которые понимают, что против страны совершается масштабное преступление в отношении распродажи земли, мобилизуют громады, чтобы они взяли под контроль "земельный" вопрос и не давали возможности забирать землю, в том числе добывать полезные ископаемые, которые по Конституции принадлежат народу", - резюмировала лидер "Батькивщины".

Она также призвала украинцев защищать свои права и ни в коем случае не продавать свои земельные паи.

"Пока мы не остановим эту аферу, очень прошу - ни в коем случае не продавайте свои паи. Держите их, защищая Украину и украинскую землю", - отметила Тимошенко.

 

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 02.07.2021
Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

03:21 01.07.2021
В Харькове с нового года изменятся ставки аренды за землю

В Харькове с нового года изменятся ставки аренды за землю

17:22 30.06.2021
Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

10:35 30.06.2021
Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

18:03 29.06.2021
Налог на покупку земли составит 6,5%

Налог на покупку земли составит 6,5%

09:39 29.06.2021
"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

16:44 27.06.2021
Минагрополитики, Минюст и ГНС в ближайшее время обнародуют разъяснения относительно запуска рынка земли в Украине – Шмыгаль

Минагрополитики, Минюст и ГНС в ближайшее время обнародуют разъяснения относительно запуска рынка земли в Украине – Шмыгаль

00:56 26.06.2021
Чиновники Донецкого Геокадастра использовали данные участников АТО/ООС для "земельных махинаций"

Чиновники Донецкого Геокадастра использовали данные участников АТО/ООС для "земельных махинаций"

18:53 24.06.2021
Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

Зеленский подписал закон о продаже земельных участков на электронных аукционах

13:40 24.06.2021
Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

Право преимущественного выкупа земли получат обрабатывающие ее аграрии – постановление Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Евросолидарности" обвиняют министра культуры Ткаченко в расизме и требуют его отставки

Зеленский видит в российском обществе ожидание решений для прекращения войны против Украины

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" обвиняют министра культуры Ткаченко в расизме и требуют его отставки

В "Слуге народа" не исключают президентского вето законопроекта о возобновлении работы ВККС из-за конфликта поправок

В последнюю пленарную неделю сессии пройдёт ещё два внеочередных заседания Рады - Корниенко

"Голос" требует восстановления государственного финансирования партии

Зеленский видит в российском обществе ожидание решений для прекращения войны против Украины

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

"Голос" призывает Раду принять в четверг законопроекты о коренных народах и отмене СЭЗ "Крым"

Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА