Зеленский видит в российском обществе ожидание решений для прекращения войны против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский видит четкое и масштабное общественное ожидание решений в российском обществе для прекращения войны против Украины, заявил он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если непредвзято взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - заявил он.

"Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - добавил президент.

Зеленский напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян, которая возникла сразу после его предложения президенту России встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", - сказал президент.

По его словам, "если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что тема для разговора действительно есть".

"Не о мифах, а о реалиях", - отметил Зеленский.