Политика

09:23 01.07.2021

Зеленский видит в российском обществе ожидание решений для прекращения войны против Украины

1 мин читать
Зеленский видит в российском обществе ожидание решений для прекращения войны против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский видит четкое и масштабное общественное ожидание решений в российском обществе для прекращения войны против Украины, заявил он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если непредвзято взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - заявил он.

"Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - добавил президент.

Зеленский напомнил о "волне искреннего интереса со стороны россиян, которая возникла сразу после его предложения президенту России встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", - сказал президент.

По его словам, "если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что тема для разговора действительно есть".

"Не о мифах, а о реалиях", - отметил Зеленский.

 

Теги: #общество #зеленский #россия #ожидания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:23 01.07.2021
Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

09:22 01.07.2021
Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

09:20 01.07.2021
Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

09:17 01.07.2021
Владимир Зеленский: Я готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях

Владимир Зеленский: Я готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях

09:14 01.07.2021
Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

08:27 01.07.2021
Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

18:22 30.06.2021
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

15:55 30.06.2021
В ходе визита Зеленского в Германию будут обсуждаться экономические риски завершения "Северного потока-2" - Климкин

В ходе визита Зеленского в Германию будут обсуждаться экономические риски завершения "Северного потока-2" - Климкин

13:43 30.06.2021
Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

21:41 29.06.2021
В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

Зеленский о принятии закона о работе ВККС: надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины", как можно скорее ожидаю на подпись

Рада усилила ответственность за недостоверное декларирование

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" требует восстановления государственного финансирования партии

"Голос" призывает Раду принять в четверг законопроекты о коренных народах и отмене СЭЗ "Крым"

ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

Рада в четверг планирует принять в первом чтении законопроект о коренных народах - Арахамия

Зеленский о принятии закона о работе ВККС: надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины", как можно скорее ожидаю на подпись

Рада усилила ответственность за недостоверное декларирование

Съезд "Слуги народа" может пройти осенью при участии президента - Корниенко

Рада может до декабря направить в КС изменения в Конституцию по децентрализации, прогнозируют в "Слуге народа"

Арахамия: "Слуга народа" поддержит законопроект о ВККС со всеми рекомендациями Венецианской комиссии

"Голос" настаивает на перезапуске ВККС при участии международных экспертов – Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА