Политика

09:20 01.07.2021

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

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Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством – Зеленский о словах Путина о "внешнем управлении"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя высказывание президента России Владимира Путина о том, что "Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции".

"В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - сказал Зеленский.

Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

По мнению Зеленского, тезис о любом "внешнем управлении" является исключительно пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.

"Добавлю, что, как показал недавний саммит США-Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично", - добавил он.

Президент напомнил, что 12 июля состоится его личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом.

Также Зеленский отметил, что его лично не "цепляет" фраза Путина о том, что "смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?".

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?" - подытожил он.

Теги: #зеленский #украина #управление
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