"Голос" призывает Раду принять в четверг законопроекты о коренных народах и отмене СЭЗ "Крым"

Депутатская фракция "Голос" призывает Верховную Раду на внеочередном заседании в четверг принять законопроекты о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны "Крым", сообщает пресс-служба политсилы.

"Пакет законов "Крымская платформа" - это не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и шаги к интеграции коренных народов и уважение к их правам. Первые два важных законопроекта из пакета "Крымской платформы" - закон о коренных народах и закон об отмене свободной экономической зоны "Крым" - должны принять уже в этот четверг", - подчеркнул член фракции "Голос" Рустем Умеров.

Он убежден, что благодаря принятию этих законов Украина сможет дать четкий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу за возвращение Крыма.

В "Голосе" отмечают, что законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым" убирает возможность ведения теневого бизнеса с оккупантами, а также - дискриминационные положения против украинских граждан с крымской пропиской, которые сегодня в законодательстве считаются нерезидентами, фактически иностранцами.

Вместе с тем законопроект о коренных народах №5506 дает определение, что коренные народы - это народы, которые исторически сформировались исключительно на территории Украины, имеют собственный язык, культуру и традиции, но, при этом, не имеют другой исторической Родины, кроме Украины.

Закон также закрепляет на уровне закона их права и защиту этих прав со стороны государства. Законопроект предлагает определить коренными три народа - крымских татар, караимов и крымчаков.

В "Голосе" настаивают на необходимости принять эти законопроекты к первому саммиту "Крымской платформы", который запланирован на 23 августа в Киеве.

"Крымская платформа" - это площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова.