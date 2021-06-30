Политика

13:43 30.06.2021

Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

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Путин задается вопросом о целесообразности встречи с Зеленским, "отдавшим Украину под внешнее управление"

Президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление".

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?" - заявил Путин в среду на "Прямой линии".

По его словам, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины "решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже".

"Ну и о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", - заявил Путин.

Он также отметил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России. "Меня беспокоит другое - более фундаментальная вещь, а именно - начало военного освоения украинской территории", - заявил президент РФ.

Путин отметил, что, по украинской Конституции, на ее территории не может быть иностранных военных баз, но "можно создать учебные центры, можно создать и пользоваться какими-то другими формами".

"Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России", - заявил Путин.

Кроме того, по его словам, депутата от ОПЗЖ, лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука "закрыли в преддверии избирательной кампании дома, надели браслет".

"Виктора Медведчука, который, на мой взгляд, является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", - полагает Путин.

Теги: #зеленский #путин
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