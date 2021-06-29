Политика

18:38 29.06.2021

Зеленский о принятии закона о работе ВККС: надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины", как можно скорее ожидаю на подпись

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Зеленский о принятии закона о работе ВККС: надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины", как можно скорее ожидаю на подпись

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие парламентом закона, возобновляющего работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины и ожидает скорейшего поступления документа на подпись.

"Мы обещали людям восстановление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью различных инструментов ежедневно. И сегодня имеем хорошие новости из Верховной Рады, которая предоставила силы одному из главных инструментов для обеспечения справедливости - судебной системе. Наконец принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом", - написал президент на странице в Facebook во вторник.

Зеленский подчеркнул, что ВККС "должна быть, и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".

"Есть те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС. Это означает лишь одно - они против реальной судебной реформы в Украине. Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет", - отметил он.

Зеленский назвал это "полезным страхом", добавив, что "те, кто превращал судебную систему на частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году".

"Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины", - подчеркнул президент.

Кроме того, она напомнил, что Рада вернула "жесткую" ответственность за ложь в декларациях, и теперь должностных лиц и депутатов, которые попытаются скрыть свои активы, ожидает лишение свободы.

"И это справедливо, ведь тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а иметь достаточно времени за решеткой, чтобы хорошо обдумать свое поведение. Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому справедливости в Украине - быть! Как можно скорее ожидаю поступления на подпись", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. За соответствующий законопроект № 3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС" в целом проголосовали 293 народных депутата.

 

Теги: #зеленский #вккс #суд
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