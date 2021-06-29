Съезд "Слуги народа" может пройти осенью при участии президента - Корниенко

Съезд политической партии "Слуга народа" может состояться параллельно с масштабным форумом политсилы, который запланирован на осень текущего года при участии президента Владимира Зеленского и нескольких тысяч местных депутатов от политсилы, сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"Съезд, возможно, будет вместе с этим форумом, параллельно, то есть на площадке форума. Мы хотим сделать этот форум мульти-площадкой. Конечно, будет локация, где все соберутся послушать президента, руководителей партии, а потом будет другие "потоки", одним из которых может и быть, собственно, и съезд партии", - рассказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, на съезде партия планирует решить вопрос касательно своего устава, поскольку "в процессе работы возникают определенные технико-коммерческие моменты, которые необходимо в уставе исправить".

"Возможно, мы поменяем состав политического совета: как-то его "догрузим", а по другим позициям (кадровым - ИФ) у нас нет необходимости что-то сейчас менять", - добавил председатель партии.

Ранее на брифинге Корниенко проинформировал, что масштабный форум "Слуги народа" при участии президента и местных депутатов, предварительно, состоится в октябре или в начале ноября 2021 года.