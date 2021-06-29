Политика

12:53 29.06.2021

Рада может до декабря направить в КС изменения в Конституцию по децентрализации, прогнозируют в "Слуге народа"

1 мин читать
Рада может до декабря направить в КС изменения в Конституцию по децентрализации, прогнозируют в "Слуге народа"

Окончательный текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по части децентрализации может быть наработан ближе к осени и до декабря направлен в Конституционный суд (КС) для получения заключения о его соответствии Основному закону, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Думаю, что ближе к осени мы будем выходить на текст и регистрировать законопроект. Его нужно максимум до декабря направить в Конституционный суд, чтобы получить заключение до февраля", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, на данный момент текст этого законопроекта проходит "очередной виток обсуждений" с представителями из сектора местного самоуправления и международных организаций, поскольку содержит несколько дискуссионных норм. Корниенко уточнил, что речь идёт, в частности, о юридическом статусе громад, надзоре префектов, а также о деятельности районных советов.

Теги: #конституционный_суд #децентрализация #корниенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 29.06.2021
Съезд "Слуги народа" может пройти осенью при участии президента - Корниенко

Съезд "Слуги народа" может пройти осенью при участии президента - Корниенко

12:18 28.06.2021
Процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым - Разумков

Процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым - Разумков

16:41 18.06.2021
Съезд "Слуги народа" может состояться осенью – нардеп Корниенко

Съезд "Слуги народа" может состояться осенью – нардеп Корниенко

16:37 18.06.2021
В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

12:02 17.06.2021
Рада соберет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации – Чернышов

Рада соберет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации – Чернышов

12:31 14.06.2021
Корниенко не исключает, что в четверг может состояться внеочередное заседание Рады

Корниенко не исключает, что в четверг может состояться внеочередное заседание Рады

15:57 10.06.2021
Рада может принять закон о коренных народах до конца текущей сессии Рады - Корниенко

Рада может принять закон о коренных народах до конца текущей сессии Рады - Корниенко

22:43 07.06.2021
Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

17:24 05.06.2021
Большая палата Верховного суда подтвердила, что выборы на 87-м округе выиграл Вирастюк - нардеп Корниенко

Большая палата Верховного суда подтвердила, что выборы на 87-м округе выиграл Вирастюк - нардеп Корниенко

15:57 04.06.2021
ВС объявил перерыв в деле об обжаловании указа Зеленского об отмене назначения судьи КСУ Касминина до 30 июня

ВС объявил перерыв в деле об обжаловании указа Зеленского об отмене назначения судьи КСУ Касминина до 30 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Голос" планирует провести съезд партии 29 июля - нардеп Железняк

Порошенко предостерег власть от нарушения Конституции: это не "шведский стол", это фундамент государственности Украины

Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

Кучма: Конституцию нужно менять по требованиям времени, но только в интересах украинского народа, а не в результате злоупотреблений кого-то "наверху"

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия: "Слуга народа" поддержит законопроект о ВККС со всеми рекомендациями Венецианской комиссии

"Голос" настаивает на перезапуске ВККС при участии международных экспертов – Рудик

Рада может на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о деолигархизации в первом чтении - нардеп Верещук

"Голос" планирует провести съезд партии 29 июля - нардеп Железняк

"Евросолидарность" настаивает на включении "дела вагнеровцов" в предмет ведения ВСК

"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

До парламентских каникул состоится несколько внеочередных пленарных заседаний - Стефанчук

Порошенко предостерег власть от нарушения Конституции: это не "шведский стол", это фундамент государственности Украины

Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА