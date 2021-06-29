Рада может до декабря направить в КС изменения в Конституцию по децентрализации, прогнозируют в "Слуге народа"

Окончательный текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по части децентрализации может быть наработан ближе к осени и до декабря направлен в Конституционный суд (КС) для получения заключения о его соответствии Основному закону, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Думаю, что ближе к осени мы будем выходить на текст и регистрировать законопроект. Его нужно максимум до декабря направить в Конституционный суд, чтобы получить заключение до февраля", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, на данный момент текст этого законопроекта проходит "очередной виток обсуждений" с представителями из сектора местного самоуправления и международных организаций, поскольку содержит несколько дискуссионных норм. Корниенко уточнил, что речь идёт, в частности, о юридическом статусе громад, надзоре префектов, а также о деятельности районных советов.