Арахамия: "Слуга народа" поддержит законопроект о ВККС со всеми рекомендациями Венецианской комиссии

"Слуга народа" поддержит законопроект №3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины с рекомендациями Венецианской комиссии, заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Очевидно, что судебная реформа с самого начала должна быть легитимной как для украинского общества, так и для международного сообщества. И поэтому парламент должен принять ту версию законопроекта, которую подготовил парламент на основе всех рекомендаций Венецианской комиссии, в том числе, о решающем голосе международных представителей во время отбора членов ВККС. Фракция "Слуга народа" поддержит такой законопроект со всеми рекомендациями", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

Он отметил, что за такую версию законопроекта выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Арахамии, перезапуск ВККС позволит изменить судейскую систему, которая годами консервировалась в собственных проблемах.

"Мы должны дать старт судебной реформе. Законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей - именно тот документ, с которого эта реформа должна начинаться. Он изменит подход к формированию кадровой судебной системы. Кроме того, после восстановления ВККС работа более двух тысяч судей, в частности, в столичном окружном суде, будет оценена. Это и станет элементом очистки судейского корпуса от нечестных судей", - подчеркнул народный депутат.

Арахамия также напомнил, что в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект № 5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия. Он подчеркнул, что при его принятии также будут учтены рекомендации международного сообщества.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты во вторник продолжают рассматривать во втором чтении законопроект о восстановлении ВККС (№3711-д).

Как ранее сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать его 18 июня.