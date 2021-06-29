Политика

12:19 29.06.2021

"Голос" настаивает на перезапуске ВККС при участии международных экспертов – Рудик

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"Голос" настаивает на перезапуске ВККС при участии международных экспертов – Рудик

Партия "Голос" настаивает на перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) при ключевом участии международных экспертов. Это вместе с обновлением Высшего совета правосудия (ВСП) позволит обеспечить реальную судебную реформу, заявила лидер партии Кира Рудик.

"Голос" внес необходимые поправки в законопроект о судебной реформе и требует их принятия. Эти поправки детализируют принципы формирования ВККС. Мы считаем, что голос международных партнеров должен быть решающим при формировании комиссии. Кроме того, именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в ВККС, а Высший совет правосудия только их утверждать. Поэтому мы настаиваем, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов. Если комиссия будет выбирать 32 кандидата, как настаивают в партии власти, то Высший совет правосудия сможет выбрать худших из лучших, так не должно быть", - отметила Рудык, сообщает пресс-служба политсилы.

Она подчеркнула, что с судебной реформы должны начаться другие фундаментальные изменения в Украине. Именно поэтому изменения в судебной системе является ключевым элементом антиолигархического пакета "Голоса", который партия недавно внесла в парламент.

"Налогоплательщики в этом году заплатят почти 16 млрд за судебную систему, но мы все на 158 месте в рейтинге верховенства права. Иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебной власти преградой номер один для инвестиций. Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам. Потому что отсутствие справедливых судов - главная причина недоверия инвесторов для вложения денег в Украину", - напомнила Рудык.

Как сообщалось, Верховная Рада планирует во вторник, 29 июня, продолжить рассмотрение законопроекта №3711-д о возобновлении работы ВККС.

Теги: #рудик #вккс #голос
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