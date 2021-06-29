Политика

12:12 29.06.2021

Рада может на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о деолигархизации в первом чтении - нардеп Верещук

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Рада может на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о деолигархизации в первом чтении - нардеп Верещук

Верховная Рада может на внеочередном заседании в четверг, 1 июля, принять законопроект о деолигархизации в первом чтении, сообщила народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Я очень надеюсь и даже убеждена, что завтра мы (комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - ИФ) рассмотрим этот законопроект, рекомендуем вынести его в зал, и в четверг на внеочередном заседании рассмотрим", - сказала Верещук на брифинге во вторник, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

Раньше глава фракции "Голос" Ярослав Железняк проинформировал журналистов, что законопроект о деолигархизации "будет предпоследним вопросом внеочередного заседания в четверг".

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует на заседании 30 июня рассмотреть инициированный президентом законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" и три альтернативных ему.

Теги: #олигархи #рада #верещук
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