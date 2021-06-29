Политика

11:31 29.06.2021

"Голос" планирует провести съезд партии 29 июля - нардеп Железняк

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"Голос" планирует провести съезд партии 29 июля - нардеп Железняк

Политическая партия "Голос" планирует 29 июля провести съезд, однако повестка дня пока неизвестна, сообщил глава одноименной фракции в парламенте Ярослав Железняк.

"29 июля (планируем провести съезд партии - ИФ). Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления. Сергей Притула, к сожалению, покинул уже (партию - ИФ), и конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока что я не слышал ни одного кандидата на эту должность. Если он появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать (на съезде - ИФ). Если нет, то у нас будет много вопросов программных: и ещё большая демократизация устава, и направления, и законотворческая работа, то есть много вопросов, которые нужно решать - и юридических, и политических", - сказал парламентарий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

На вопрос, когда именно политсовет партии принял соответствующее решение по поводу членства в партии украинского шоумена и волонтёра Сергея Притулы, Железняк ответил, что "это заявление (Притулы о выходе из "Голоса" - ИФ) было тяжело найти, но вроде бы нашли юридический механизм, как удовлетворить всё-таки, не цепляясь к формальностям".

"Это было одно из последних решений политсовета. Мы его не исключали, а удовлетворили заявление. Мы ждали это заявление две или три недели, а потом появилась информация, что он (Притула - ИФ) отправил его "Новой почтой"... Видели ли мы его? Нет, не видели, но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о данном решении политсовета партии", - уточнил Железняк.

Кроме того, он отметил, что на данный момент руководство партии также не располагает и заявлениями от семи членов, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость" и выйти из "Голоса".

"Я пока что не видел ни одного заявления от коллег, которые заявляли о выходе (это десять депутатов, но семь из них - члены партии)", - добавил Железняк.

Теги: #голос #съезд #железняк
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