"Евросолидарность" настаивает на включении "дела вагнеровцов" в предмет ведения ВСК

Депутатская фракция "Европейская солидарность" призывает Верховную Раду на текущей пленарной неделе включить вопрос о расследовании по делу о вероятном срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" в предмет ведения временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины.

"Оказывается, 11,5 месяцев Зеленский, Ермак и его тролли - Арестович, кто там, Подоляк, и к сожалению, депутаты Верховной Рады врали об отсутствии операции по "Вагнеру" и привлечении к ответственности 33 убийц Украины. Я подчеркиваю, что сегодня мы с партнерами должны поставить вопрос ребром о включении этого в предмет ведения временной следственной комиссии по "Вагнеру" и защитить наших воинов, наших разведчиков от давления и уничтожения, которые сделает с ними действующая власть. Это наше требование на эту неделю", - заявил сопредседатель фракции Петр Порошенко на заседании согласительного совета во вторник.