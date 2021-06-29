Политика

09:50 29.06.2021

"Евросолидарность" настаивает на включении "дела вагнеровцов" в предмет ведения ВСК

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"Евросолидарность" настаивает на включении "дела вагнеровцов" в предмет ведения ВСК

Депутатская фракция "Европейская солидарность" призывает Верховную Раду на текущей пленарной неделе включить вопрос о расследовании по делу о вероятном срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" в предмет ведения временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины.

"Оказывается, 11,5 месяцев Зеленский, Ермак и его тролли - Арестович, кто там, Подоляк, и к сожалению, депутаты Верховной Рады врали об отсутствии операции по "Вагнеру" и привлечении к ответственности 33 убийц Украины. Я подчеркиваю, что сегодня мы с партнерами должны поставить вопрос ребром о включении этого в предмет ведения временной следственной комиссии по "Вагнеру" и защитить наших воинов, наших разведчиков от давления и уничтожения, которые сделает с ними действующая власть. Это наше требование на эту неделю", - заявил сопредседатель фракции Петр Порошенко на заседании согласительного совета во вторник.

Теги: #порошенко #вагнеровцы #вск
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