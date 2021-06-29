"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает в пятницу заслушать министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко с докладом об открытии рынка земли в Украине, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Продолжая тему 1 июля, мы присоединяемся обеспокоенности по поводу того, как это все будет происходить - открытие рынка земли. Мы думаем, что министр аграрной политики более профессионально и точно даст ответы на эти вопросы... Поэтому мы приглашаем господина Романа Лещенко на час вопросов к правительству, чтобы он прокомментировал, это уже будет 2 июля, уже день будет работать земельная реформа, и посмотрим какие-то первые результаты", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета во вторник.