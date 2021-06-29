До парламентских каникул состоится несколько внеочередных пленарных заседаний - Стефанчук

До конца нынешней сессии состоится ещё несколько внеочередных пленарных заседаний, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"У нас осталось две пленарных недели, только по плану. Кроме того, я думаю, что будет не одно внеочередное заседание, возможно, их будет несколько", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Согласно календарному плану работы парламента, пятая сессии Верховной Рады девятого созыва завершает свою работу 23 июля.

Как сообщалось, во вторник после очередного пленарного заседания Верховной Рады состоится внеочередное.