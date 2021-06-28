Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД в понедельник.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении.

В МИД констатировали, что "вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".