Политика

15:11 28.06.2021

Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

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Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой Конституции.

"Если мы говорим об изменении Конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу...Выносить закон в полном объеме невозможно и не отвечает закону... ", - сказал Разумков в эфире телеканала "Рада" в понедельник.

По его словам, выносить на референдум можно только отдельные аспекты Конституции.

Разумков считает действующий Основной закон страны качественным документом.

"У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязанностями. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в Конституции", - сказал спикер.

Глава парламента также "плохо относится" к идее изменения формы правления в государстве.

"Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Есть много разных мнений - кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то считает, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, считают наоборот, что она должна быть парламентской республикой. Но это личные мнения, в том числе, и народных депутатов... Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большую часть наших сограждан устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не являюсь сторонником того, чтобы его менять", - сказал Разумков.

Теги: #референдум #конституция #разумков
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