Политика

14:30 28.06.2021

Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

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Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

Конституцию Украины необходимо менять по требованию времени, но исключительно в интересах украинского народа, считает второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

"Четверть века конституционного создания дали нам много важных уроков. Хочу обратить внимание на один из них: Конституция ежедневно защищает общество и граждан. Но бывают моменты, когда общество и граждане должны защитить Конституцию. Это не означает, что Конституция должна быть неприкосновенной. Она должна развиваться, совершенствоваться. Ее можно и нужно менять по требованиям времени. Но делать это надо исключительно в жизненных интересах украинского народа", - заявил Кучма на торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 25-й годовщины Конституции Украины.

Он подчеркнул, что с позиции сегодняшнего дня Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформ.

"Сначала Конституционный договор, а затем - сама Конституция - позволили создать эффективную вертикаль исполнительной власти, которая обеспечила преодоления глубокого кризиса, а впоследствии - высокий экономический рост. Тогда некоторые политики это называл узурпацией власти. Но тогдашние успехи преодоления кризиса и роста экономики сегодняшние историки связывают именно с повышением эффективности исполнительной власти", - отметил политик.

Вместе с тем он объяснил, что никогда не считал Конституцию 1996 года "идеалом на все времена", поскольку "в ней были и недостатки": "Взять хотя бы такую: в "конституционную ночь" право народа, как единственного источника власти, было сведено к совещательному голосу".

Между тем, со слов Кучмы, законодательная приоритетность результатов всенародных референдумов - это важный принцип демократии, поэтому вопрос референдума апреля 2000 года до сих пор остаётся актуальной темой дискуссий в политикуме и обществе.

"К сожалению, тогда, в 2004 году, не все политические силы и депутатские фракции поддерживали мои предложения. Но отдаю им должное - именно они стали на защиту политреформы в 2010 году от конституционного реванша Януковича. А позже, в феврале 2014-го, Конституция 2004 года сыграла свою положительную роль для разрешения политического кризиса и восстановления конституционного справедливости", - напомнил второй президент Украины.

По мнению Кучмы, события последних 16 лет только добавляли уверенности в том, что ответственность парламентского большинства за формирование и деятельность правительства должно быть абсолютным приоритетом.

При этом он акцентировал на том, что в сессионном зале парламента должно всегда быть "непреклонное, монолитное большинство, но не партийное, а государственное".

Теги: #конституция #кучма
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