Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции Стефан Левен в понедельник объявил об отставке после вынесенного парламентом вотума недоверия его правительству, сообщил портал The Local.

"Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", - сказал Левен на пресс-конференции.

Вотум недоверия парламент вынес правительству 21 июня. Депутаты пошли на такой шаг из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах.

После этого у Левена была неделя на то, чтобы решить, уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.