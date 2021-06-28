Политика

10:22 28.06.2021

Нардеп Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

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Нардеп Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), член регламентного комитета Верховной Рады намерен инициировать межфракционное депутатское объединение для проведения конституционной реформы в Украине.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс Конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал нардеп в Фейсбуке.

При этом он отметил, что уже давно, после посещения курса по институционализму в Счетной палате Польши, убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения.

 

Теги: #реформа #фролов #рада #конституционная
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