В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

В помещениях ритуальной службы "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" в Киеве проходят обыски, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В частности, обыски продолжаются как на территории СКП, так и территории, являющейся частью Лесного кладбища, а также дома у руководящего состава предприятия", - указывается в сообщении.

По предварительной информации, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года. По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства.