Политика

21:08 26.06.2021

В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

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В помещениях ритуальной службы "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" в Киеве проходят обыски, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В частности, обыски продолжаются как на территории СКП, так и территории, являющейся частью Лесного кладбища, а также дома у руководящего состава предприятия", - указывается в сообщении.
По предварительной информации, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства 2019 года. По требованию правоохранительных органов предоставляется вся документация. Предприятие сотрудничает со следствием и дает доступ ко всем материалам в рамках действующего законодательства.

Теги: #киев #украина #обыски #кладбище
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