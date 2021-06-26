Политика

19:10 26.06.2021

Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

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Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

Идея провести референдум об отделении временно оккупированных территорий от Украины является преступной, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Зеленский уже почти откровенно говорит о том, что он хочет провести референдум, чтобы избавиться Донбасса и Крыма. Конституция напрямую запрещает это. И мы - украинцы, мы – "Европейская Солидарность" - подчеркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хотя стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью", - подчеркнул Порошенко во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья.

"Не за то украинцы отдавали и отдают до сих свои жизни. Ибо сегодня украинские Вооруженные силы, украинское войско потеряло героя", - добавил он.

Порошенко отметил, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайный вызов, который стоит перед Украиной.

Теги: #оккупация #референдум #порошенко #украина
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