Кучма: Конституцию нужно менять по требованиям времени, но только в интересах украинского народа, а не в результате злоупотреблений кого-то "наверху"

Конституцию можно и нужно менять по требованиям времени, но это может происходить только в жизненных интересах украинского народа, а не в результате капризов или злоупотреблений кого-то "наверху", подчеркивает второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) в статье газете "Голос Украины".

"Так случилось, что Конституция стала делом всего моего длительного, десятилетнего президентства. Лишь через несколько недель после своего первого избрания я инициировал процесс, который завершился принятием "президентско-парламентской" Конституции 1996 года. А за несколько недель до конца своей второй каденции я добился принятия "парламентско-президентской" политреформы, которую часто называют Конституцией 2004 года. Пожалуй, ничто другое не может так показательно продемонстрировать, какой долгий путь прошла Украина за то десятилетие, через какие глубокие изменения прошла, какой стремительный взлет совершила. Время подтвердило, что я боролся за исторически правильный выбор: сегодня Украина живет по нормам, принятым именно 8 декабря 2004-го", - говорится в статье второго президента, опубликованной на сайте "Голоса Украины" в субботу.

Кучма подчеркивает, что Конституция каждый день защищает общество и каждого гражданина, но бывают моменты, когда общество должно защитить Конституцию.

"Значит ли это, что Конституция должна быть неприкосновенной? Конечно, как и любой сложный организм, Конституция должна развиваться, совершенствоваться. Конституцию можно и нужно менять по требованиям времени. Но происходить это может только в жизненных интересах украинского народа, а не в результате капризов или злоупотреблений кого-то "наверху", - отмечает Кучма.

Второй президент вспоминает, что путь принятия Конституции был долгий, и процесс был тяжелым с самого начала, поскольку парламент не был "слишком заинтересован" в принятии нового Основного закона.

"Причин было несколько, но среди главных следует назвать то, что в сегодняшней "декоммунизованной" Украине уже прозвучит как исторический анахронизм: Верховная Рада была преимущественно левой, крупнейшая фракция принадлежала коммунистам. Они не просто не были заинтересованы в реформах, но не желали успехов независимой Украины - они рассчитывали вернуться к власти, они хотели своего реванша", - рассуждает в своей статье Кучма.

Он также вспомнил о Конституционном договоре, подписанном 8 июня 1995 года, который стал промежуточным решением до принятия новой Конституции и первым конституционным документом независимой Украины.

"26 июня 1996 г., находясь с визитом в Польше, я сообщил о том, что в случае окончательного отказа парламента принять согласованный им же проект Конституции, я вынесу "первоначальный" вариант, подготовленный Конституционной комиссией, на всенародный референдум, согласно которому логично происходил роспуск парламента…Когда 27 июня в 21:00 был обнародован мой указ о референдуме и депутаты поняли, что все это серьезно, они срочно возобновили пленарное заседание, которое началось еще утром, и уже не расходились до утра следующего дня. Началась историческая Конституционная ночь", - вспоминает Кучма.

Конституция Украины была окончательно принята 28 июня 1996 года в 9:18, и, как отмечает второй президент Украины, он "никогда не забудет яркие моменты того утра".

"Депутаты, которые прыгают в проходах, как дети, когда на табло появляются цифры решающего голосования. Бутылка шампанского, из которой разливают и "своим", и "чужим", - пишет он в своей статье.

Так, Кучма подчеркнул, что Конституция Украины была для своей исторической эпохи "не просто хорошей - она была очень хорошей".

"Говорю так не потому, что свое всегда лучше, ведь даже пристальное Венецианская комиссия Совета Европы признала ее одной из самых Конституции континента. Но я не случайно написал "для своей исторической эпохи". Потому что эпоха стремительно, прямо на глазах менялась", - подчеркнул он.

Фото Валерия Соловьева