Политика

12:28 26.06.2021

Посол Германии о вопросе членства Украины в НАТО: все боятся быть с Россией в прямой войне

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Посол Германии о вопросе членства Украины в НАТО: все боятся быть с Россией в прямой войне

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя перспективу членства Украины в НАТО, отметила, что одно из преимуществ Альянса - пятая статья Вашингтонского договора, и все боятся быть с Россией в прямой войне.

"В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала посол в интервью изданию ZN.UA, опубликованном в субботу.

При этом она добавила, что НАТО сотрудничает с Украиной ежедневно и внимательно следит за происходящим в Украине.

Теги: #фельдгузен #украина #нато
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