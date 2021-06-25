Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что для его встречи с российским президентом Владимиром Путиным не обязательно организовывать саммит ЕС и России, сообщает агентство Bloomberg.

"Мне не нужен саммит ЕС, чтобы встретиться с Путиным", - приводит агентство слова Макрона.

Кроме того, французский президент приветствовал достижение лидерами стран ЕС прогресса по единому подходу в отношении России.

"Макрон заявил, что доволен прогрессом, достигнутым по стратегии ЕС в отношении России", - информирует Bloomberg.

По данным агентства, говоря о переговорах ЕС по России, Макрон отметил, что они осложняются "разными этапами истории".

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Еще один источник отметил, что около дюжины государств ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.

Ранее в пятницу стало известно, что в то же время Европейский совет после длительных дискуссий принял заявление, в котором говорилось о готовности как к развитию сотрудничества с Россией в ряде областей, так и к введению новых ограничительных мер. Среди сфер, в которых, по мнению членов Евросовета, диалог с Россией был бы полезен, назван климат, защита окружающей среды, здравоохранение. Упоминались и международные темы: иранский атом, Сирия, Ливия.

Одновременно с утверждением о готовности к сотрудничеству саммит ЕС поручил Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю готовиться, если потребуется, снова вводить санкции в отношении России. В заявлении говорилось о необходимости "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".