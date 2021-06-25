Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио на саммите ЕС в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер – министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой совершили совместный визит в институции Европейского Союза в Брюсселе.

"Визит имел целью проведение переговоров с европейскими партнерами относительно приоритетов новосозданного трехстороннего формата усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции - Ассоциированного Трио", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры встретились с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем, а также исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи и депутатами Европейского парламента.

Во время встречи с Боррелем министры представили общее стратегическое видение дальнейшего развития Восточного партнерства и Ассоциированного Трио. Кулеба, Залкалиани и Чокой определили приоритетные сферы для усиления сотрудничества с ЕС для развития отношений особого партнерства между ЕС и государствами Восточного партнерства, которые заключили соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также для укрепления устойчивости и безопасности в регионе.

"Я особенно благодарен высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю за упоминание принципов дифференциации и инклюзивности в рамках дальнейшего развития Восточного партнерства. У нас было много дискуссий о введении принципа дифференциации. Я рад слышать, что сегодня мы нашли общий язык с Европейским Союзом, как и положено друзьям и партнерам. Это очередной пример того, как ЕС и три наши страны слышат друг друга, как ЕС учитывает наши интересы при разработке соответствующих политик", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что прекращение диалога высокого уровня между Евромоюзом и Россией является частью европейской санкционной политики, и инициативы возобновить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будут опасным отклонением от санкционной политики ЕС.

"К сожалению, Россия не продемонстрировала намерений изменить свое поведение ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС. Мы считаем, что для восстановления саммитов нет оснований", - отметил министр.

В рамках публичного представления инициативы Ассоциированного Трио Кулеба сообщил о дальнейших шагах Украины, Грузии и Молдовы с целью сближения с ЕС и необходимость усиления взаимодействия в измерении безопасности. Министр отметил, что Ассоциированное Трио не имеет целью заменить существующий формат взаимодействия с ЕС, но направлено на более тесную координацию трех стран для расширения возможностей соглашений об ассоциации и ускорения интеграции в Европейский единый рынок.

Министры также встретились с членами Европарламента. Во время встречи они уделили особое внимание ожидаемым результатам будущего саммита Восточного партнерства, в том числе в части закрепления в итоговом документе признания европейской перспективы стран Трио, защиты их суверенитета и территориальной целостности, сохранения Евросоюзом политической и финансовой поддержки проевропейских реформ.

На встрече с Валдисом Домбровскисом стороны обсудили развитие двусторонней торговли, восстановление экономик после пандемии COVID-19, доступ к вакцинам и макрофинансовую помощь Евросоюза. Министры отметили важную роль Ассоциированного Трио в дальнейшей либерализации торговли с ЕС в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.

"Мы должны найти общий проект, который заинтересует всех участников, например, построить торговые отношения в формате ЕС-Азия-Ассоциированное Трио. Это будет полезным, в том числе и с учетом углубления наших отношений с ЕС", - отметил Кулеба.

На встрече с Оливером Варгеи министры обсудили усиление секторального сотрудничества по вопросам Европейского зеленого курса, цифровой трансформации, в сферах здравоохранения, транспорта, энергетики и безопасности.

"Дальнейшее развитие Восточного партнерства должно учитывать реалии в каждом государстве-участнике, его достижения и амбиции. Ассоциированное Трио стремится развивать отношения с ЕС по принципу "больше за большее" и призвано способствовать максимальной реализации потенциала наших отношений с ЕС. Усиление секторального сотрудничества, интеграция во Внутренний рынок ЕС, развитие диалога в политической сфере и сфере безопасности - наши стратегические приоритеты", - отметил Кулеба.

Во время визита в Брюссель украинский министр также провел двустороннюю встречу с депутатом Европейского парламента Анной Фотигой для обмена мнениями по вызовам в сфере безопасности европейского и евроатлантического сообществ на фоне агрессивной политики России. Они также уделили особое внимание развитию межпарламентского измерения Крымской платформы и перспективам подготовки Европейским парламентом резолюции по ситуации в временно оккупированном Крыму.