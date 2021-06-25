Политика

09:35 25.06.2021

Евросовет готов к выборочному взаимодействию с Россией и введению новых санкций, если потребуется - заявление

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Евросовет готов к выборочному взаимодействию с Россией и введению новых санкций, если потребуется - заявление

Участники первого дня саммита Европейского совета после длительных дискуссий приняли заявление, в котором говорится о готовности как к развитию сотрудничества с Россией в ряде областей, так и к введению новых ограничительных мер.

"Европейский совет подчеркивает готовность ЕС к выборочному взаимодействию с Россией в тех сферах, которые представляют интерес для Евросоюза", - говорится в итоговом документе.

Среди сфер, в которых, по мнению членов Евросовета, диалог с Россией был бы полезен, названы проблема климата, защита окружающей среды, здравоохранение. Также упоминаются международные политические темы: иранский атом, Сирия, Ливия.

Лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля подготовить перечень условий для подобного взаимодействия с Россией.

"Европейский совет будет изучать форматы диалога с Россией и условия его проведения", - отмечается в заключениях Евросовета.

Одновременно с утверждением о готовности к сотрудничеству саммит поручил Еврокомиссии и Боррелю подготовить варианты на случай, если потребуется снова вводить санкции в отношении России.

В заявлении говорится о необходимости "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России". Отмечается, что "для этого нужно использовать все инструменты ЕС".

"Европейский совет ожидает, что российское руководство продемонстрирует более конструктивную деятельность и политическую решимость и прекратит действия против ЕС и его государств-членов, а также против третьих стран", - говорится в документе.

ЕС также осудил "ограничение фундаментальных свобод в России" и "сокращающееся пространство для гражданского общества".

"В связи с этим Европейский совет просит Еврокомиссию и высокого представителя (Борреля - ИФ) подготовить варианты дальнейших ограничительных мер, в том числе экономических санкций", - отмечается в документе.

Теги: #рф #санкции #евросовет
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