Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным -

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.